Избавился от последней недвижимости в России: Макаревич переписал особняк на сестру, а квартиру — на сына и бывшую жену

Андрей Макаревич* избавился от последней в РФ недвижимости, пишет Shot. Свой особняк рок-музыкант переписал на сестру Наталью, на сына Ивана — жилье на Ленинском проспекте в столице. Теперь 2/3 квартиры, площадь которой 56,5 кв.м, принадлежит Ивану, а еще 1/3 жилья — его экс-жене Алле. Цена квартиры - порядка 27 млн рублей.

Напомним, что весной 2023 года Макаревич* вышел из состава «Джем Клуба Андрея Макаревича», хотя учреждение продолжает работу. В сентябре он закрыл в России ИП, ликвидировав статус индивидуального предпринимателя, который активно использовал последние 23 года для концертов.

Остальной бизнес артиста также заморожен. Корпорация «Самый Смак» приостановила свою работу, а фирма ООО «Синтез старз» минувший год закончила с долгом в размере 300 тыс. рублей.

* Признан иностранным агентом в РФ