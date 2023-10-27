Юрий Антонов о переезде Примадонны на Кипр: «Произошло ужасное»

Народный артист России Юрий Антонов решил также высказать свое мнение о смене места жительства Аллы Пугачевой. Напомним, что Примадонна из Израиля поспешно уехала на Кипр после обострения военных событий.

«Это ведь ее личная история. Зачем буду в чужую жизнь вмешиваться? Она живет, как считает нужным», — заявил Антонов.

Певец и композитор добавил, что он регулярно следит за ситуацией вокруг палестино-израильского конфликта. Эти события Юрий Михайлович назвал трагическими для всех:

«Смотрю по телевидению и слушаю по радио программы. Понимаю, что точно не знает никто причину, что там произошло. Знают, что произошло ужасное».