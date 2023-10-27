Депутат Драпеко нелицеприятно высказалась о сбежавшей на Кипр Пугачевой

Елена Драпенко, занимающая должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре, резко высказалась о Примадонне, которая покинула Израиль и сбежала на Кипр.

Драпеко, комментируя переезд Пугачевой с детьми и супругом, который совпал с началом боевых действий ХАМАСА и Израиля, сравнила звездное семейство с болтающейся в проруби субстанцией.

«Когда Земля Обетованная загорелась, они вновь побежали! Искать очередную родину. Как г... болтаются в проруби ! Да чего говорить о них!», — отметила депутат.