«Люблю тебя и каждый день думаю о тебе»: Игорь Николаев похвастался своей 45-летней дочерью

Игорь Николаев решил показать поклонникам 45-летнюю дочь от первого брака, которая родилась у композитора и его одноклассницы. Певец поздравил публично Юлию с очередным днем рождения. Он разместил фото наследницы в соцсети.

«Сегодня день рождения у моей старшей доченьки! Красивая дата. Счастья тебе, здоровья и гармонии с собой, окружающим миром! Люблю тебя, каждый день думаю о тебе», - пишет Николаев под снимком.

Отметим, что композитор был 13 лет женат на однокласснице Елене Кудряшевой. После расставания экс-жена Игоря с дочкой улетели в Америку. Они по-прежнему живут в США.