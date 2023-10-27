Российская актриса Мария Зубарева умерла от рака в 31 год

Мария Зубарева всегда являлась яркой и талантливой актрисой, которая запомнилась после роли в драме «Мордашка». Там она сыграла супругу автомеханика-альфонса Юлю. После этого приняла участие в фильмах «Сукины дети», а также «Мелочи жизни», которые принесли ей славу.
В итоге у звезды нашли онкологию. Рак спровоцировали тяжелые роды.
Примечательно, что свои последние сцены в «Мелочах жизни» Мария играла лежа. Из-за недуга и последующей смерти артистки, сценарий решили изменить. На момент смерти Зубаревой был всего 31 год. Похоронили актрису на Введенском кладбище.