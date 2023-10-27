Российская актриса Мария Зубарева умерла от рака в 31 год

Мария Зубарева всегда являлась яркой и талантливой актрисой, которая запомнилась после роли в драме «Мордашка». Там она сыграла супругу автомеханика-альфонса Юлю. После этого приняла участие в фильмах «Сукины дети», а также «Мелочи жизни», которые принесли ей славу.

Но закончить съемки она не смогла. Актриса очень плохо себя чувствовала, хотя не обращала внимание на сильное недомогание, которое, по ее мнению, было связано с послеродовым состоянием.

В итоге у звезды нашли онкологию. Рак спровоцировали тяжелые роды.

Примечательно, что свои последние сцены в «Мелочах жизни» Мария играла лежа. Из-за недуга и последующей смерти артистки, сценарий решили изменить. На момент смерти Зубаревой был всего 31 год. Похоронили актрису на Введенском кладбище.