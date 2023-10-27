Сергей Соседов жестко проехался по продюсеру «Ласкового мая»: «Не укладывается в голове»

Андрей Разин, который осыпал проклятьями артистов, принявших участие в концерте памяти «Здесь был Юра!», посвященному Юрию Шатунову, вызвал гнев у многих коллег.

По мнению Сергея Соседова, найти логику в выходках продюсера трудно, поскольку у него прослеживается нездоровая реакция на все происходящее.

«У меня это в голове даже не укладывается. Я его знал как разумного человека. Такие слова не состыкуются с его образом. Разумные люди такого не могут говорить. Теряюсь в догадках», — возмутился музыкальный критик.