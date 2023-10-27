Увленной Анне Казючиц режиссер Карпов быстро нашел замену: «Это подло»

Анну Казючиц уволили из постановки «Вот и свела судьба нас» за регулярные скандалы. Актрису заменит в постановке Анастасия Панина. Андрей Карпов, который поставил спектакль, звезда ругалась чаще всего. Одна из причин постоянных споров - антироссийские взгляды артистки.

«Терпеть выходки зазвездившихся личностей неприемлемы, тем более, по отношению к коллегам. Касательно ее антироссийской позиции — хотелось поднять вопрос ведения программы на федеральном телеканале. Полагаю, что такие люди с государства зарабатывать деньги не должны, это подло», — сказал он.

По данным источников, Анна нередко скандалила под влиянием алкоголя. У Казючиц даже отобрали водительские права за вождение авто в пьяном виде.