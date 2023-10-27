В «Служебном романе» Эльдара Рязанова нашли странный киноляп

Обнаружился очередной киноляп в одом из самых популярных советских фильмов. В этот раз речь идет о лирической комедии прослвленного режиссера Эльдара Рязанова, а также Эмиля Брагинского «Служебный роман».

Ляп небольшой, однако приметный. Обозначился он примерно через 1 час 12 минут после начала первой серии. Касается ляп лака на ногтях Калугиной Верочки.

Сперва можно увидеть, что лак на ногтях секретарши вызывающе красен. Однако буквально через несколько секунд, сразу после смены локации съёмок, на ногтях у Верочки нет никакого лака, тем более ярко-красного.