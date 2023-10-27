В «Титанике» нашли киноляп, связанный с подтяжками главного героя

В «Титанике» обнаружили очевидный киноляп с подтяжками Джека. Создатели допустили оплошность в последней сцене, когда лайнер тонул, а главный герой оказался прикован к трубе наручниками.

В эпизоде Джек одет в брюки с подтяжками и белую рубашку. На помощь ему приходит Роза (Кейт Уинслет). Мужчина попросил девушку ударить по шкафу топором, чтоб сломать наручники.

Когда вновь показали Джека, его подтяжки неожиданно исчезли. Герой не мог избавиться от них самостоятельно из-за наручников. Сцену, по всей видимости, снимали в разное время, упустив эту деталь.