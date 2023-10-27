«Выжить в Самарканде»: Рассекречены имена всех звездных участников реалити-шоу

Сегодня стало известно о том, кто вошел в состав звездных участников «Выжить в Самарканде». Об этом сообщают представители пресс-службы канала ТНТ.

«За 10 миллионов рублей в Узбекистане будут бороться Сергей Гореликов и Митя Фомин», – отметил источник.

Иными словами, команду звездных участников в проекте представят: Митя Фомин, Влад Топалов, Назима, Вики Одинцова, Юлия Паршута, Сергей Гореликов.

Некоторые из них прокомментировали свое участие в реалити. К примеру, по словам Гореликова, съемки ему напоминают американские горки. Митя Фомин в свою очередь заявил, что на проекте особых конфликтов не было, но в самом начале у него произошел переломный момент.