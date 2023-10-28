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Бурковский ответил россиянам касательно возвращения в РФ: «Ненависть — хорошее топливо»

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Бурковский ответил россиянам касательно возвращения в РФ: «Ненависть — хорошее топливо»
Знаменитости
Источник фото: @aburkovskiy

Андрей Бурковский, который уехал из РФ вместе с семьей в США, оказался в центре скандала. СМИ сообщили, что звезда вернулся на родину ради съемок сериала «Медиатор». Однако актер, который не делает публичных заявлений касательно СВО, опроверг эту информацию.

Многие россияне были недовольны возвращением артиста. Они заявили, что Андрей не должен зарабатывать в России, поскольку покинул родину в непростое время.

Вскоре Бурковский опубликовал пост, отметив, что любовь преодолевает любые конфликты:

Когда мир сходит с ума и ушел, уверены, что его спасет любовь. Ненависть — хорошее топливо, однако не для меня и не для нас, не так ли?

Заявление актер написал на английском языке, что вызвало еще больше негатива среди пользователей. Некоторые юзеры заявили, что оправдания беглого артиста неубедительные и нелепые. 

Информационное агентство «Informing»

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