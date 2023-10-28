Бурковский ответил россиянам касательно возвращения в РФ: «Ненависть — хорошее топливо»

Андрей Бурковский, который уехал из РФ вместе с семьей в США, оказался в центре скандала. СМИ сообщили, что звезда вернулся на родину ради съемок сериала «Медиатор». Однако актер, который не делает публичных заявлений касательно СВО, опроверг эту информацию.
Вскоре Бурковский опубликовал пост, отметив, что любовь преодолевает любые конфликты:
Заявление актер написал на английском языке, что вызвало еще больше негатива среди пользователей. Некоторые юзеры заявили, что оправдания беглого артиста неубедительные и нелепые.