«Я сейчас такой скандал учиню»: Юлианна Караулова накинулась на участницу шоу «Фантастика-2»

27 октября на Первом канале показали новый выпуск шоу «Фантастика-2». В первом выпуске последней участницей стала Роза Марковна Кляк. Она, как и Фрекен Бок, во второй сезон перекочевала из первого, спев песню «Посмотри в глаза». Однако это не понравилось Юлианне Карауловой.

«Я сейчас такой скандал учиню. Извиняюсь, но какого лешего? Какая-то крыса этим персонажем управляет!» – набросилась Юлианна, которая и сама в первом сезоне была Розой Марковной, на участницу.

«Не нужно ко мне относиться, как к бывшему. Я буду другие наряды надевать», – ответила Кляк.

«Моя хорошая, к вам не отношусь, как к бывшему. К вам отношусь, как к новой девушке бывшего, которая надела мое платье. Носим ношенное?», – подчеркнула Караулова.