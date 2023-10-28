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Внук Пугачевой Никита Пресняков считает, что на него открыта охота

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Внук Пугачевой Никита Пресняков считает, что на него открыта охота
Знаменитости
Источник фото: @npresnyakov

Никита Пресняков в настоящее время находится в США. Как признается внук Аллы Борисовной Пугачевой, он скучает по России, поскольку на родине у него была интересная и беззаботная жизнь. В Америке же музыкант перебивается случайными заработками.

Артист признался в своих соцсетях, что не так давно у него началась паранойя после подкинутой на парковке игрушке. Никита подумал, что на него открыта охота и его авто может в любой момент взорваться.

«Я запараноил, сел возле соседней двери, резко дернул водительскую дверь, когда уточка улетела, я удрал», - говорит Пресняков.


Информационное агентство «Informing»

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