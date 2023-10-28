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Николая Баскова довели до слез: артист разрыдался прямо на людях

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Николая Баскова довели до слез: артист разрыдался прямо на людях
Знаменитости
Источник фото: @nikolaibaskov

Николай Басков сейчас снимается в популярном шоу «Ну-ка, все вместе!«. Участник из Индонезии Густи Бимбим исполнил перед жюри две песни. Участник выбрал хит Элвиса Пресли »Only You».

В ходе пения Басков не смог сдержать слез. Ведущий, который в кадре всегда смеется, стал серьезным. Сергей Лазарев пошутил, что артист, оказывается, является настоящим человеком.

«Это одна из моих самых любимых песен. Для меня эталоном всегда было исполнение Элвиса Пресли», – сказал со слезами на глазах Басков.

На некоторое время певцу даже показалось, что композицию исполнял легендарный артист. Также Николай от всей души поблагодарил Густи за невероятные эмоции.

Информационное агентство «Informing»

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