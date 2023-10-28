Николая Баскова довели до слез: артист разрыдался прямо на людях

Николай Басков сейчас снимается в популярном шоу «Ну-ка, все вместе!«. Участник из Индонезии Густи Бимбим исполнил перед жюри две песни. Участник выбрал хит Элвиса Пресли »Only You».
В ходе пения Басков не смог сдержать слез. Ведущий, который в кадре всегда смеется, стал серьезным. Сергей Лазарев пошутил, что артист, оказывается, является настоящим человеком.
На некоторое время певцу даже показалось, что композицию исполнял легендарный артист. Также Николай от всей души поблагодарил Густи за невероятные эмоции.