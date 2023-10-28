Елизавета Боярская удивила поклонников, полностью обнажившись в кадре

Елизавета Боярская всегда старалась избегать откровенных сцен, но, похоже, для нового сериала «Цикады» она сделала исключение. Артистка предстанет полностью обнаженной перед телезрителями.

В эпизоде фильма героиня занимается любовью со своим мужем, а затем встает, но не одевается и идет к окну. Интернет-пользователи, которые увидели сцену, похвалили артистку за смелость и отметили, что Боярская выглядит очень молодо - максимум на 20 лет.

Некоторые поклонники предположили, что обнаженные ягодицы принадлежат вовсе не Лизе. Фанаты уверены, что вместо актрисы в горячих сценах снималась дублерша.