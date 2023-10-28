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Татьяна Буланова отказалась петь для российских военослужащих в зоне СВО: «Пока не готова»

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Татьяна Буланова отказалась петь для российских военослужащих в зоне СВО: «Пока не готова»
Знаменитости
Источник фото: @buslya

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова призналась в интервью, что она пока что не готова ехать на Донбасс, чтобы выступить перед российскими военнослужащими – участниками СВО. 

По словам артистки, она в настоящее время дает бесплатные концерты для раненых бойцов, которые находятся в госпиталях РФ. Также звезда эстрады выразила уверенность, что она «решиться» когда-нибудь спеть  на новых территориях.

«На новых территориях никогда не была. Сейчас на этот вопрос однозначно не отвечу. Однако думаю, что со временем решусь», – ответила Буланова на вопрос журналистов.

Информационное агентство «Informing»

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