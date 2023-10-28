Россияне раскритиковали Максима Галкина: на этот раз из-за исполнения легендарных песен

Максим Галкин* на своем последнем концерте исполнил песню «Белые розы» и попытался изобразить Юрия Шатунова. Пение пародиста возмутило поклонников Юры.

Однако юморист пошел еще дальше. Он исполнил хит «Группа крови на рукаве» Виктора Цоя. Фанаты разгромили мужа Пугачевой в Сети, отметив, что он замахнулся на святое.

«Что же он так орет? Это мучение, а не пение»

«Когда исполнял песню Шатунов, это было очень трогательно. Но он хит Юрия опошлил. Про Цоя молчу...»

«Думаю, что это договорняк между Разиным и Галкиным. Оба за рубежом, обоим деньги нужны».

«Юра пел душой, а это кривляка. Где там видели талант? Приспособленец».

«В ноты не попадает. Какой-то музыкальный извращенец... Жалкое зрелище».

* Лицо, признанное иностранным агентом в России



