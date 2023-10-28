Информинг » Знаменитости » «Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя

«Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя

Image 16+
«Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

На одном из концертов Максим Галкин* спел хит легендарного советского Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Пародист исполнил песню в характерной для музыканта манере.

Однако выступление комика разозлило фанатов Виктора Цоя.

Поклонники покойного артиста считают иконой отечественного пост-панка, поэтому подобные пародии для них являются неприемлемыми.

Многие фанаты набросились на мужа Примадонны. Они оставили в соцсети злобные смайлики под его новым постом. Как отметили пользователи, он замахнулся на святое.

* Признан иноагентом в РФ

Информационное агентство «Informing»

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Татьяна Буланова отказалась петь для российских военослужащих в зоне СВО: «Пока не готова»

Сегодня, 20:02

«Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя

Сегодня, 17:26

Бурковский ответил россиянам касательно возвращения в РФ: «Ненависть — хорошее топливо»

Сегодня, 17:22

Внук Пугачевой Никита Пресняков считает, что на него открыта охота

Сегодня, 11:43

«Я сейчас такой скандал учиню»: Юлианна Караулова накинулась на участницу шоу «Фантастика-2»

Сегодня, 10:58

Елизавета Боярская удивила поклонников, полностью обнажившись в кадре

Сегодня, 10:07

Стас Пьеха посмеялся над Сергеем Соседовым: «Слава богу, лицо довольное»

Сегодня, 10:04

«Люблю тебя и каждый день думаю о тебе»: Игорь Николаев похвастался своей 45-летней дочерью

Вчера, 23:57

Подруга Пугачевой заявила, что певица тоскует по родине

Вчера, 22:45

До 100 тысяч евро: Раскрыты реальные заработки певца SHAMAN на корпоративе

Вчера, 22:39

Примадонна исчезла: на Кипре очевидцы засняли Максима Галкина без Пугачевой

Вчера, 21:48

Анну Казючиц потребовали немедленно уволить из программы "ДНК"

Вчера, 20:02

В «Титанике» нашли киноляп, связанный с подтяжками главного героя

Вчера, 20:00

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Вчера, 18:00

Юрий Антонов о переезде Примадонны на Кипр: «Произошло ужасное»

Вчера, 17:21

«Дегенерация мозга, лицо одутловатое»: тяжелое заболевание изменило актера Александра Дьяченко

Вчера, 16:26

Стало известно, за сколько Семен Слепаков, проживающий в Израиле, продал свою роскошную квартиру в Москве

Вчера, 16:21

Избавился от последней недвижимости в России: Макаревич переписал особняк на сестру, а квартиру — на сына и бывшую жену

Вчера, 12:44

Андрей Малахов резко высказался о мэре Каменска-Уральского и пробках в Екатеринбурге

Вчера, 12:35

«Выжить в Самарканде»: Рассекречены имена всех звездных участников реалити-шоу

Вчера, 11:24

Новости партнеров
2023
ru-RU