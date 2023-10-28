«Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя

На одном из концертов Максим Галкин* спел хит легендарного советского Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Пародист исполнил песню в характерной для музыканта манере.

Однако выступление комика разозлило фанатов Виктора Цоя.

Поклонники покойного артиста считают иконой отечественного пост-панка, поэтому подобные пародии для них являются неприемлемыми.

Многие фанаты набросились на мужа Примадонны. Они оставили в соцсети злобные смайлики под его новым постом. Как отметили пользователи, он замахнулся на святое.

* Признан иноагентом в РФ