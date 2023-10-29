Актер Николаев, страдающий «биполярным расстройством», сделал заявление касательно бойцов СВО

Валерий Николаев, известный по сериалу «День рождения Буржуя», заявил, что он планирует снять новый фильм о СВО.

«В планах у меня съемки документального фильма, мы его делаем на Соловьёв LIVE. Называется «Чтобы знали», о героях СВО», – сказал актер.

По словам артиста, в ленте он хочет понаблюдать за путем становления российских солдат на фронте.

Важно добавить, что Николаеву в 2022 году поставили диагноз «биполярное расстройство». 6 лет до этого он снимал стресс при помощи алкоголя и езды на машине, попадая регулярно в ДТП. В феврале минувшего года его госпитализировали в психиатрическую больницу, а в октябре 2023 он вернулся домой.