PLOS One: Названо безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе

Исследователи Лейденского университета сообщили, что миф о негативном влиянии сахара на продолжительность жизни человека не имеет никаких оснований. Об этом пишет научный журнал PLOS One.

Анализ, который длился 32 года с 3 тысячами добровольцев, продемонстрировал, что добавление сахара в чай и кофе никак не связано с преждевременной смертью.

Также не нашлось подтверждения мифу б опасности прочих подсластителей. Как отмечают ученые, опасная концентрация сахара, добавленного в чае и кофе, едва достижима. А вот что касается газированных напитков, то они действительно плохо влияют на организм человека.