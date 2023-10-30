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«Крыса, приспособленец, мерзавец»: Назаров отчитал Галкина за иполнение хитов Цоя и Шатунова

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«Крыса, приспособленец, мерзавец»: Назаров отчитал Галкина за иполнение хитов Цоя и Шатунова
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Юрий Назаров решил высказать свое мнение по поводу поведения Максима Галкина*. В том числе он прокомментировал исполнение комиком песни «Белые розы» Юрия Шатунова и хита «Группа крови» Виктора Цоя.

По мнению народного артиста РФ, пародист «хочет приспособиться» к ситуации, поскольку публика за границей к нему «потеряла интерес».

Знаете, когда крысу загнать в угол, бросается на людей. Для меня Галкин - крыса. Сбежал, испугавшись, крыл страну. Теперь осознал, что на хрен не нужен там никому, - отметил Назаров.
Сначала гадости нес на концертах, теперь на жалость бьет песнями, которые в Союзе все любили. Он приспособленец. Но при этом говорит гадости про Россию, как та крыса бросается. В угол он сам себя загнал. Предатель - он везде предатель! Искал, где лучше, однако не просчитал такого развития событий. Мерзавец, - возмутился артист.

* Лицо, исполняющее в РФ функции иноагента.

Информационное агентство «Informing»

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