«Мой король»: Люся Чеботина призналась в теплых чувствах Филиппу Киркорову

Люся Чеботина призналась в теплых чувствах Филиппу Киркорову. Поп-короля она считает самым модным артистом на российской сцене.

«Филипп — мой король! Конечно, как он одевается повторить невозможно. Многие вещи прямо с подиума, они просто потрясающие. Его аутфиты мировые дизайнеры делают, настоящие легенды стиля. Тут «ноу комментс», сто из десяти», — сказала певица.

Чеботина добавила, что ей импонирует стиль Тоси Чайкиной, Ольги Серябкиной, Ольги Бузовой. Из мужчин Люся выделила Митю Фомин, подчеркнув, что солист Hi-Fi в настоящее время является «самым эпатажным» в шоу-бизнесе.