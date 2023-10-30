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«Мой король»: Люся Чеботина призналась в теплых чувствах Филиппу Киркорову

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«Мой король»: Люся Чеботина призналась в теплых чувствах Филиппу Киркорову
Знаменитости
Источник фото: @fkirrkorov

Люся Чеботина призналась в теплых чувствах Филиппу Киркорову. Поп-короля она считает самым модным артистом на российской сцене. 

«Филипп — мой король! Конечно, как он одевается повторить невозможно. Многие вещи прямо с подиума, они просто потрясающие. Его аутфиты мировые дизайнеры делают, настоящие легенды стиля. Тут «ноу комментс», сто из десяти», — сказала певица.

Чеботина добавила, что ей импонирует стиль Тоси Чайкиной, Ольги Серябкиной, Ольги Бузовой. Из мужчин Люся выделила Митю Фомин,  подчеркнув, что солист Hi-Fi в настоящее время является «самым эпатажным» в шоу-бизнесе.

Информационное агентство «Informing»

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