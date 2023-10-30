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Neuron: Учёные США нашли объяснение «эйфории» от бессонной ночи

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Neuron: Учёные США нашли объяснение «эйфории» от бессонной ночи
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Ученые Северо-Западного университета (США) нашли потенциальную пользу от эпизодического недосыпа. Не исключено, что недостаток сна оказывает положительное влияние на человеческое настроение. Схожим эффектом обладают антидепрессанты.

В ходе изучения мыши не спали всю ночь, затем специалисты изучали их поведение. В итоге выяснилось, что грызуны проявляли повышенную агрессию, активность, сексуальное влечение на протяжении дня. Такое поведение связано с изменениями в головном мозге, которое возникает при недостатке ночного отдыха.

При этом ученые добавили, что исследование проводили на здоровых грызунах, не имеющих генетической предрасположенности к нарушениям настроения. Недосып не вызывал у них серьезного стресса, так как эксперимент проведился в спокойном режиме.

Информационное агентство «Informing»

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