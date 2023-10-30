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«Перепой звезду»: Певец Прохор Шаляпин всухую проиграл в вокальном проекте социальному работнику

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«Перепой звезду»: Певец Прохор Шаляпин всухую проиграл в вокальном проекте социальному работнику
Знаменитости
Источник фото: @shalyapin_official

На Первом канале продолжает выходить шоу «Перепой звезду». Четвертый сезон стартовал осенью. 29 октября на экраны вышел 4 выпуск, в котором соцработник перепел Прохора Шаляпина.

Артист, облачившись в красочный костюм древнерусского князя, испонил композицию «Калинка».

Однако даже такой яркий наряд не смог исправить ситуацию и жюри посчитало, что Владислав Синицын, который является руководителем центра социальной помощи, сумел песню исполнить намного лучше.

Позже и Прохор, и Владислав признались, что были удивлены таким решением судей. Они не ожидали, все члены жюри поддержат Синицына.

Информационное агентство «Informing»

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