«Перепой звезду»: Певец Прохор Шаляпин всухую проиграл в вокальном проекте социальному работнику

На Первом канале продолжает выходить шоу «Перепой звезду». Четвертый сезон стартовал осенью. 29 октября на экраны вышел 4 выпуск, в котором соцработник перепел Прохора Шаляпина.

Артист, облачившись в красочный костюм древнерусского князя, испонил композицию «Калинка».

Однако даже такой яркий наряд не смог исправить ситуацию и жюри посчитало, что Владислав Синицын, который является руководителем центра социальной помощи, сумел песню исполнить намного лучше.

Позже и Прохор, и Владислав признались, что были удивлены таким решением судей. Они не ожидали, все члены жюри поддержат Синицына.