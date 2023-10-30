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Родные МакSим хотели отнять имущество певицы, лежавшей в коме

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Родные МакSим хотели отнять имущество певицы, лежавшей в коме
Знаменитости
Источник фото: @maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что близкие люди пытались отобрать у нее дочерей, воспользовавшись безсознательным состоянием артистки. За то время, пока звезда была в коме, родственники совершали мерзкие поступки.

По словам певицы, одни узнавали, как удочерить детей, чтобы впоследствии завладеть всем имуществом. Другие же подписывали за певицу документы, подделывая подпись. Об этом сама исполнительница узнала после своего выздоровления. 

«Была в коме, 61 день провела в клинике. За это время перевернулся весь мир. К сожалению, близкие стали узнавать, как можно удочерить моих детей, чтобы переоформить имущество на себя», — говорит МакSим.

Кроме того, коллеги и сотрудники решили присвоить заработанное певицей. 40-летняя звезда обнаружила, что во время ее нахождения в состоянии искусственного сна, за нее оформляли важные бумаги.


Информационное агентство «Informing»

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