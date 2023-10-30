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Среднестатистический житель Тюмени не может позволить себе купить авто

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Среднестатистический житель Тюмени не может позволить себе купить авто
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Среднестатистический житель Тюмени не может себе позволить купить автомобиль. Еще несколько лет назад за 1-1,5 млн руб. можно было стать обладателем иномарки премиум-класса Infiniti, а сегодня за такие деньги можно разве что приобрести Lada Vesta или китайца с немаленьким пробегом.

Так, средняя зарплата тюменца составляет 64 000 рублей. Авто Kia Rio, к примеру, обойдется в 1,5 млн рублей. Если жителю Тюмени взять кредит на три года при взносе 30%, ежемесячный платеж будет составлять 37 000 рублей. Но этот платеж окажется выше.

Копить на машину также бесполезное занятие. Поскольку транспорт дорожает слишком быстро, брать кредит для покупки авто под большой процент накладно и рискованно.

Информационное агентство «Informing»

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