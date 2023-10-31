Трижды разведенная певица Вера Брежнева учит женщин быть счастливыми за 300 долларов

Певица Вера Брежнева запустила свой марафон для женщин после развода с Константином Меладзе.

С 1 ноября заработает ее платформа «КООМА», о чем артистка сообщила в соцсети. Желающие смогут проплатить от 15 до 300 долларов, чтобы в течение месяца прорабатывать различные темы с экспертами.

Как рассказала Вера Брежнева, участницы смогут не только слушать образовательный подкаст, но также у них будет возможность через зум общаться и с ней.

Певица обещает, что эта платформа поможет женщинам стать успешными и самореализоваться.

Идея такого проекта, отметила Вера Брежнева, возникла у нее, когда она сама переживала сложный период в личной жизни, а также пересматривала некоторые аспекты своего творчества.

Отметим, Вера Брежнева не поддержала «военную спецоперацию» РФ на территории Украины. Она активно помогала украинским беженцам, занималась волонтерством. В России артистка уже не выступает. А дает время от времени концерты в Европе.