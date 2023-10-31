Алексей Панин и Елена Акимова встречаются: что известно о новой девушке скандального актера

Российский актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, закрутил роман с украинским дизайнером. В том, что у него новые отношения, уже никто не сомневается, ведь он опубликовал в соцсети фото с Еленой Акимовой, пишет «Вечерний курьер».

Елена Акимова является владелицей The Lift Design Bureau. Она стала обладательницей титула 3d runner up на конкурсе красоты Mrs.Globe 2023.

Совместное фото Панин и Акимова сделали в Сан-Франциско

Совместное фото Панин и Акимова сделали в Сан-Франциско на берегу океана. На фото спутница актера задорно смеется. Судя по всему им вместе весело и интересно. Панин на фото, учитывая то, как он стоит, интригует даму сердца мужским достоинством, расстегивая ширинку джинсов.

Такой выходкой Панин уже никого не удивит, ведь ранее он появлялся на публике и в более откровенных сценах, а его поведение не раз шокировало общественность. К примеру, не так давно в Прибалтике он бегал голым и ломился в двери чужих домов.