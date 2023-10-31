Нижегородка Бочкарева раскрыла имя нового актера в сериале «Букины»

Актриса Наталья Бочкарева решила поделиться, кто станет еще одним актером популярного многосерийного фильма «Букины». Уроженка Нижнего Новгорода разместила закулисный видеоролик в Телеграм-канале.

Нужно отметить, что в сентябре этого года стартовали съемки телесериала «Букины». Этот проект станет продолжением полюбившегося всем ситкома «Счастливы вместе».

Главные роли в фильме, помимо Натальи, достались Виктору Логинову, Дарье Сагаловой и Александру Якину. В актерский состав вошел телеведущий и шоумен Тимур Батрутдинов.

«Приоткрываю завесу тайны», — подписала ролик Бочкарева.