Опубликованы первые кадры из ремейка «Ивана Васильевича» с Бузовой и Киркоровым

На канале ТНТ опубликовали россыпь новых фото из фильма «Иван Васильевич меняет всё!«. В настоящее время работа над проектом, премьера котрого состоитяс 31 декабря, »в самом разгаре».

В основе новогодней комедии - нетленка Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию«. Режиссерами новой ленты стали Миша Семичев и Роман Ким. Они занимались картиной »СамоИрония судьбы». Сопродюсером проекта является Тина Канделаки.

Помимо Филиппа Киркорова в фильме снялись Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Ольга Бузова, Павел Деревянко, марина Кравец, Гарик Мартиросян, а также Павел Воля.