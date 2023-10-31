Информинг » Знаменитости » Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО

Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО

Image 16+
Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Ведущим шоу «Сто к одному» последние 26 лет являлся Александр Гуревич. Перед увольнением с ВГТРК телеведущий заявил, что «на фоне того, что происходит» веселиться и шутить невозможно. Сейчас он ведет затворнический образ жизни, не появляется на людях.

На Первом Жанна Агалакова являлась ведущей новостей и корреспондентом. После оглашения СВО ведущая телевизор назвала «машиной для промывки человеческих мозгов». Она посоветовала соотечественникам не смотреть телевизор и заявила, что идет в отставку. Сейчас она находится во Франции.

С ТВ также ушли Александр Гудков, Иван Ургант, Лилия Гильдеева, Владимир Познер, Сергей Брилев и Максим Галкин* (был признан в России иностранным агентом).

Информационное агентство «Informing»

«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Заоблачный ценник: Раскрыты доходы певца SHAMAN от корпоративов в России

Сегодня, 22:47

Выяснилось, от чего умерли звезды «Аншлага» и как боролись с болезнями

Сегодня, 21:26

Нижегородка Бочкарева раскрыла имя нового актера в сериале «Букины»

Сегодня, 21:18

«Самая стильная мама»: Недавно родившая Юлия Ковальчук блеснула стройной фигурой

Сегодня, 20:59

Опубликованы первые кадры из ремейка «Ивана Васильевича» с Бузовой и Киркоровым

Сегодня, 19:40

Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО

Сегодня, 19:35

«За связь с иностранцами»: Стаса Садальского убрали из телеэкранов

Сегодня, 17:53

Алексей Панин и Елена Акимова встречаются: что известно о новой девушке скандального актера

Сегодня, 17:48

Трижды разведенная певица Вера Брежнева учит женщин быть счастливыми за 300 долларов

Сегодня, 15:18

Стала блондинкой: Анна Чиповская изменилась до неузнаваемости

Сегодня, 13:30

Екатеринбурженка получила квитанцию на 16 тысяч за крохотную комнату на 15 кв.м

Сегодня, 13:12

РБК продемонстрировал, как выглядит звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова

Сегодня, 13:05

В фильме «Ирония судьбы» нашли загадочный киноляп, связанный с мебелью

Сегодня, 13:00

Михаил Шахназаров нелестно высказался об актере Анатолие Белом: «Идиот необразованный»

Сегодня, 11:00

Общественность сильно взволновалась: Возвращение Назарова в Россию из Франции потерпело крах

Сегодня, 10:29

Оскароносная Голди Хоун рассказала о встрече с серебристыми безухими инопланетянами: «Словно перст Божий»

Сегодня, 09:58

Врач-эндокринолог Янг назвал опасные продукты, которые убивают поджелудочную железу

Сегодня, 09:52

В Сети высмеяли шоу Урганта и Познера: «Недовольное лицо у Ваньки, бедствует»

Сегодня, 09:34

Продюсер Лавров объяснил, почему Пугачеву назвали «крестной матерью» шоу-бизнеса

Сегодня, 00:53

Порноактриса Ева Эльфи отказалась от РФ в пользу паспорта США

Вчера, 21:25

Новости партнеров
2023
ru-RU