Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО

Ведущим шоу «Сто к одному» последние 26 лет являлся Александр Гуревич. Перед увольнением с ВГТРК телеведущий заявил, что «на фоне того, что происходит» веселиться и шутить невозможно. Сейчас он ведет затворнический образ жизни, не появляется на людях.

На Первом Жанна Агалакова являлась ведущей новостей и корреспондентом. После оглашения СВО ведущая телевизор назвала «машиной для промывки человеческих мозгов». Она посоветовала соотечественникам не смотреть телевизор и заявила, что идет в отставку. Сейчас она находится во Франции.

С ТВ также ушли Александр Гудков, Иван Ургант, Лилия Гильдеева, Владимир Познер, Сергей Брилев и Максим Галкин* (был признан в России иностранным агентом).