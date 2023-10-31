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Стала блондинкой: Анна Чиповская изменилась до неузнаваемости

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Стала блондинкой: Анна Чиповская изменилась до неузнаваемости
Знаменитости
Источник фото: @chi_pa

23 ноября этого года пройдет премьера нового фильма «Хоккейные папы» режиссера «Глухаря» Андрея Булатова. В комедии снялась Анна Чиповская, которяа сыграет одну из главных ролей.

Для фильма актриса пошла на кардинальные изменения. Она стала блондинкой. Чиповской досталась роль радиоведущей Светланы, которая приехала на работу из Москвы в небольшой городок. 

Картина рассказывает про хоккейную команду немолодых мужчин. Они должны любым спосбом победить, чтобы спасти городской каток. В фильме, помимо Анны, заняты Константин Крюков, Михаил Пореченков, а аткже Алексей Кравченко и Олеся Судзиловская.

Информационное агентство «Informing»

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Анна Чиповская
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