Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин в мире

Софья Чунарева, которая является учительницей младших классов в Перми, стала второй вице-миссис на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал проходил в Индии.

Девушке помимо титула второй вице-мисс достались награды в 2-х номинациях: Mrs. Iconic Beauty и Mrs. Perfect Body. По словам самой красотки, после участия в конкурсе она получает в свой адрес огромное количество комплиментов.

Софья трудится в пермской школе «Точка». В свое время девушка окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет по профилю «Начальное образование». Чунарева замужем, воспитывает вместе с мужем пятилетнего сына.