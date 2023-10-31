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Выяснилось, от чего умерли звезды «Аншлага» и как боролись с болезнями

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Выяснилось, от чего умерли звезды «Аншлага» и как боролись с болезнями
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

В 1987 году в эфир впервые вышла знаменитая юмористическая передача «Аншлаг» под руководством Регины Дубовицкой. За 35 лет существования в программе приняли участие множество популярных комиков. Некоторые из них скончались от тяжелых заболеваний, а у некоторых смерть была вызвана другими обстоятельствами.

В 2020 году у Александра Пономаренко был выявлен рак желудка. Он прошел 16 курсов химиотерапии, но несмотря на все усилия, они не принесли ожидаемого результата. У артиста возникли побочные эффекты, а 24 декабря того же года он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

В 2006 году у юмориста Яна Арлазорова начались проблемы со здоровьем — он стал замечать боли в животе. Изначально он думал, что это вызвано стрессом, и не обратился к врачам для обследования. Позднее ему был поставлен диагноз рака поджелудочной железы. Арлазоров отправился на лечение в Германию, где провел последние месяцы своей жизни. Скончался 7 марта 2009 в 61 года.

7 августа 2005 года произошла страшная авария с участием Михаила Евдокимова. В машине находились также его жена Галина, водитель и охранник. Пытаясь обогнать другой автомобиль на большой скорости, машина вылетела в кювет и разбилась. В результате этого трагического происшествия погибли водитель и охранник, женщина получила травмы. Вокруг этого ДТП ходили слухи о возможной умышленной подставе со стороны врагов артиста. Незадолго до своей смерти он высказывал опасения, что его могут покалечить либо же даже лишить жизни.

В октябре 2016 года Михаил Задорнов отменил часть своих концертов, объявив о тяжелом заболевании. Вскоре стало известно, что у сатирика обнаружили рак мозга. Артист перенес операцию в Германии, а затем проходил лечение в московских клиниках. В осени 2017 года его состояние ухудшилось, и он скончался 7 ноября.

Информационное агентство «Informing»

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