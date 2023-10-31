«За связь с иностранцами»: Стаса Садальского убрали из телеэкранов

Мультфильму «Падал прошлогодний снег» в этом году исполняется 40 лет. Стас Садальский поделился, что судьба озвучивания этого мультсериала сложилась совершенно случайно. Нонна Мордюкова отклонила предложение, а Лия Ахеджакова не понравилась режиссеру.

К тому же, актер рассказал, что долго боролся за выход мультфильма на широкие телеэкраны, но в конечном итоге его имя было исключено из титров за то, что он встретился с бабушкой из Германии в гостинице «Космос«. Тем не менее, создатели внесли благодарность артисту »за его голос».

«За этим последовало обращение к председателю Гостелерадио. Из титров исчезло мое имя под предлогом «связи с иностранцами». Несмотря на это, я считаю, что сыграл одну из моих лучших ролей», — вспоминает Садальский.