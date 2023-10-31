Заоблачный ценник: Раскрыты доходы певца SHAMAN от корпоративов в России

Концертный директор певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Сергей Лавров раскрыл стоимость выступления популярного артиста на корпоративе в России в 2023 году.

Сразу стоит отметить, что музыкант является одним из наиболее дорогих исполнителей. Его выступление стоит от 50 до 100 тысяч евро.

«Сейчас патриотическая песня прет и когда закончится звездный час певца— сказать сложно, как любая другая мода, мода на патриотизм проходит», — сказал Лавров.

Напомним, что прославился Ярослав Дронов в РФ песней «Я русский» и другими патриотическими композициями.