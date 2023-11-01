Информинг » Знаменитости » Онаружили в воде: Стали известны детали смерти музыканта группы «Браво» Сергея Лапина»

Онаружили в воде: Стали известны детали смерти музыканта группы «Браво» Сергея Лапина»

Image 16+
Онаружили в воде: Стали известны детали смерти музыканта группы «Браво» Сергея Лапина»
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Выяснились детали смерти бас-гитариста популярной группы «Браво» Сергея Лапина. Артист умер во вторник. На момент смерти ему был 61 год.

По данным «МК», музыкант ушел из жизни утром. Он находился в квартире на улице Шоссейная. Судя по всему, Лапину стало плохо в душе. Нашли тело бас-гитариста в воде в ванне. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Лапин родился 28 марта 1962 года. Экс-бас-гитарист принимал участие в записи легендарных альбомов коллектива «Скажем мы друг другу Браво!» и «Стиляги из Москвы».

Информационное агентство «Informing»

«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой

Сегодня, 11:21

Работник кладбища рассказал, что могилу родителей Пугачевой перенесли в другое место

Сегодня, 10:56

Внучка Софии Ротару пожаловалась на жизнь в Америке: «Год самых низких падений»

Сегодня, 10:19

Стало известено, куда исчезла 76-летняя артистка Клара Новикова

Сегодня, 09:21

Серце остановилось: Умерла 63-летняя звезда фильма «Счастливая, Женька!» Марина Москаленко

Сегодня, 08:49

Онаружили в воде: Стали известны детали смерти музыканта группы «Браво» Сергея Лапина»

Сегодня, 08:28

Пугачёва впервые вышла на связь и двумя словами прокомментировала свой побег из воюющего Израиля

Сегодня, 00:26

Жажда мести: Актер Бурковский нашел себе новую работу на Бродвее

Сегодня, 00:25

Заоблачный ценник: Раскрыты доходы певца SHAMAN от корпоративов в России

Вчера, 22:47

Выяснилось, от чего умерли звезды «Аншлага» и как боролись с болезнями

Вчера, 21:26

Нижегородка Бочкарева раскрыла имя нового актера в сериале «Букины»

Вчера, 21:18

«Самая стильная мама»: Недавно родившая Юлия Ковальчук блеснула стройной фигурой

Вчера, 20:59

Опубликованы первые кадры из ремейка «Ивана Васильевича» с Бузовой и Киркоровым

Вчера, 19:40

Составлен список уехавших из России телеведущих после начала СВО

Вчера, 19:35

«За связь с иностранцами»: Стаса Садальского убрали из телеэкранов

Вчера, 17:53

Алексей Панин и Елена Акимова встречаются: что известно о новой девушке скандального актера

Вчера, 17:48

Трижды разведенная певица Вера Брежнева учит женщин быть счастливыми за 300 долларов

Вчера, 15:18

Стала блондинкой: Анна Чиповская изменилась до неузнаваемости

Вчера, 13:30

Екатеринбурженка получила квитанцию на 16 тысяч за крохотную комнату на 15 кв.м

Вчера, 13:12

РБК продемонстрировал, как выглядит звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова

Вчера, 13:05

Новости партнеров
2023
ru-RU