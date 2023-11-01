Онаружили в воде: Стали известны детали смерти музыканта группы «Браво» Сергея Лапина»

Выяснились детали смерти бас-гитариста популярной группы «Браво» Сергея Лапина. Артист умер во вторник. На момент смерти ему был 61 год.

По данным «МК», музыкант ушел из жизни утром. Он находился в квартире на улице Шоссейная. Судя по всему, Лапину стало плохо в душе. Нашли тело бас-гитариста в воде в ванне. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Лапин родился 28 марта 1962 года. Экс-бас-гитарист принимал участие в записи легендарных альбомов коллектива «Скажем мы друг другу Браво!» и «Стиляги из Москвы».