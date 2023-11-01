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Пугачёва впервые вышла на связь и двумя словами прокомментировала свой побег из воюющего Израиля

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Пугачёва впервые вышла на связь и двумя словами прокомментировала свой побег из воюющего Израиля
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева впервые за последние четыре месяца опубликовала новый пост. В своих социальных сетях она оставила лаконичное сообщение поклонникам.

Не так давно в Сети появились новости о том, что Примадонна российской эстрады сбежала из Израиля на Кипр на фоне обострившихся боевых действий в стране. Поговаривают, 74-летняя артистка перебралась с мужем в купленную ранее виллу. Сама Пугачева не говорит о новом месте жительстве.

А сегодня она впервые прокомментировала бегство. Алла Борисовна разместила фото с мужем.

«Живем дальше», – подписала она опубликованный снимок.

Информационное агентство «Informing»

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