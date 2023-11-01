Серце остановилось: Умерла 63-летняя звезда фильма «Счастливая, Женька!» Марина Москаленко

Марина Москаленко ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом трагической новости сообщила пресс-служба Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

«В ночь на вторник на 64-м году жизни умерла Марина Валерьевна Москаленко. Ее сердце остановилось», — сказано в сообщении.

Москаленко родилась 9 октября 1960 года в Москве. В 1984 году актриса окончила Высшее театральное училище им. Щукина, после чего работала в Московском академическом театре Сатиры. Также она 20 лет проработала в театре кукол им. Образцова. Популярная советская и российская артистка снялась в нескольких картинах. Ее дебютной ролью стала роль в фильме «Счастливая, Женька!» (1984 год).