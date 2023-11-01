Жажда мести: Актер Бурковский нашел себе новую работу на Бродвее

Примерно год назад актер Андрей Бурковский вместе с семьей уехал в Америку. Многие россияне связывают отъезд звезды из РФ с началом СВО и частичной мобилизацией.
Сегодня артист поделился с поклонниками радостью. В социальной сети Бурковский опубликовал новый пост, сообщив, он нашел новую работу. Андрея ждут скорые съемки и первая постановка.
Он пообещал рассказать о съемках немного позже.
Премьера постановки состоится 12 января и продлится до 4 февраля. За билеты придется отдать от 68 до 139 долларов.