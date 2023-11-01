Жажда мести: Актер Бурковский нашел себе новую работу на Бродвее

Примерно год назад актер Андрей Бурковский вместе с семьей уехал в Америку. Многие россияне связывают отъезд звезды из РФ с началом СВО и частичной мобилизацией.

Сегодня артист поделился с поклонниками радостью. В социальной сети Бурковский опубликовал новый пост, сообщив, он нашел новую работу. Андрея ждут скорые съемки и первая постановка.

Он пообещал рассказать о съемках немного позже.

Известно только то, что его первый спектакль о еврейском погроме на Бродвее называется «Наш класс» («Our class»). Бурковский сыграет роль Менахема, который сумел выжить во время резни, однако в нем поселилась жажда мести.

Премьера постановки состоится 12 января и продлится до 4 февраля. За билеты придется отдать от 68 до 139 долларов.