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Актер Хабаров рассказал, как в Екатеринбурге его преследовал вор в законе

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Актер Хабаров рассказал, как в Екатеринбурге его преследовал вор в законе
Знаменитости
Источник фото: pixabay.com

Антон Хабаров, звезда криминального сериала «Мурка», рассказал, как однажды его из-за роли преследовал вор в законе. Актер обедал в ресторане в Екатеринбурге и увидел, что за ним тщательно следит какой-то подозрительный мужчина.

Артист спрятался в туалете, поскольку опасался за свою жизнь. Когда мужчина ушел тоже туалет, Антон быстро попрощался с друзьями и пошел к выходу. Но там его уже ждал неизвестный с четырьмя своими товарищами.

Он начал вести беседу с Хабаровым и заявил, что он хорошо запомнился роли в криминальном сериале. Мужчина назвал свю кличку и признался, что является вором в законе. Также он похвалил за хорошую работу актера и, попрощавшись, ушел.

Информационное агентство «Informing»

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