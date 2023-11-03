Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Александр Пашутин высказал свое мнение о жалобах агента иностранного государства Андрея Макаревича* относительно угроз организаторам его концертов в Азии. Макаревич был возмущен и расстроен перспективой срыва своих гастролей. "

Ранее я считал Макаревича* неплохим автором и даже исполнял его песни на своих концертах. Но теперь больше не буду этого делать. Мне неприятно иметь дело с творчеством человека, который является предателем. Он позорит свою родину, где покоятся все его предки. Он убежал и кричит, что против войны. Но что же теперь он желает удачи солдатам Израиля? Одновременно он пытается не потерять свою мусульманскую аудиторию. Как говорят, он танцует под две дудки! Забавно наблюдать, как он мечется. Макаревичу стоит научиться отвечать за свои слова. Видимо, деньги заканчиваются, не так ли, Андрей? Это понятно. Ведь где он заработает так, как он зарабатывал в России?", - поделился своим мнением Пашутин.

*Лицо, исполняющее функции иноагента.