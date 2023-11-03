Болеет очень сильно: Состояние больной раком Анастасии Заворотнюк вызывает опасения

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с глиобластомой. Это одна из самых агрессивных форм онкологии мозга. После диагностирования рака прошло пять лет. Актрисе провели операцию, курс лучевой терапии и химиотерапии.
К сожалению, несмотря на усилия врачей и родных, состояние артистки вызывает серьезные опасения. Несколько месяцев назад дочка Заворотнюк заявила поклонникам о том, что ее маме становится немного лучше, поэтому вся семья искренне верит в выздоровление.
Но недавно Анна рассказала печальные новости о состоянии матери.