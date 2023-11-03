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Болеет очень сильно: Состояние больной раком Анастасии Заворотнюк вызывает опасения

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Болеет очень сильно: Состояние больной раком Анастасии Заворотнюк вызывает опасения
Знаменитости
Источник фото: @a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с глиобластомой. Это одна из самых агрессивных форм онкологии мозга. После диагностирования рака прошло пять лет. Актрисе провели операцию, курс лучевой терапии и химиотерапии.

К сожалению, несмотря на усилия врачей и родных, состояние артистки вызывает серьезные опасения. Несколько месяцев назад дочка Заворотнюк заявила поклонникам о том, что ее маме становится немного лучше, поэтому вся семья искренне верит в выздоровление.

Но недавно Анна рассказала печальные новости о состоянии матери.

«Мама очень сильно болеет, мне тяжело эту тему обсуждать, хотя прошло уже пять лет. Очень в груди болит» – написала звездная наследница.

Информационное агентство «Informing»

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