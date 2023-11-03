Джанабаева сделала громкое заявление на фоне слухов о разводе с Меладзе: «Мы играем уже 10 лет»

Альбина Джанабаева долгое время скрывалась от публичной жизни. Теперь певица сделала громкое заявление. Как заявила жена Меладзе, она решила вернуться к творчеству. Эти слова прозвучали на фоне слухов в Сети о расставании с супругом.

На днях в своем микроблоге исполнительница рассказала фанатам о творческих планах. Как оказалось, 3 ноября пройдет спектакль «Вредные привычки», в котором сыграет Джанабаева. Вместе с Альбиной на одной сцене появятся Сергей Шакуров и Даниил Спиваковский.

Эту постановку играем уже 10 лет, - сказала артистка.

Знаменитость добавила, что до сих пор спектакль не потерял своей остроты и актуальности. Кроме того, его сюжет стал еще ярче и крепче.