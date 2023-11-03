Издевательства и насмешки: Аллу Пугачеву враждебно встретили в России

Приезд Аллы Пугачевой стал одним из самых громких событий за последнее время. Но встретили звезду в медийном пространстве не очень радушно. Как считают журналисты, коллеги ее унизили своими насмешками.

Например, пошутила о приезде Примадонны депутат ГД Елена Ямпольская.

«Что, про «от Газы в Грязы» уже шутили раньше?..», – пишет политик.

Затем заявление сделала Олеся Лосева. Ведущая опубликовав снимок Пугачевой в турбине самолета. Таким образом она сделала отсылку к тому, что произошло недавно в аэропорту в Махачкале. Тогда на видео из Сети дагестанец искал в самолетной турбине евреев.