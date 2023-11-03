Известный шоумен заявил о серьезных проблемах Пугачевой с мужем: «Они разводятся»

Алла Пугачева приняла решение развестись с Максимом Галкиным* (лицо, признанное решением Минюста иностранным агентом). По крайней мере, об этом говорит Стас Барецкий. По словам шоумена, Примадонна приняла решение вернуться в Россию навсегда.

Барецкий утверждает, что Алла Борисовна попросила его вернуть задаток за особняк в Грязи, который якобы был куплен им за 450 млн рублей.

Я уже знаю, что она вернулась. Я разговаривал с Аллой. Она просит меня отменить сделку с замком. У нее сейчас развод с Максом. Конечно же, они разводятся. Да это сведующие люди все знают, — сказал шоумен.