Карьера Анны Нетребко пошла вверх после резкого заявления об СВО и Путине

Анна Нетребко смогла сохранить свою карьеру в мировой оперной сфере, оставаясь востребованной даже после широкомасштабной отмены российских артистов за границей. В ее адрес неоднократно поступали требования высказаться относительно СВО на Украине. В ответ на эти ожидания, артистка в своих соцсетях заверила, что не одобряет происходящее, а с Владимиром Путиным всего несколько раз встречалась. После таких высказываний Нетребко о событиях на Украине, главный режиссер Королевского оперного театра решил высказать свою поддержку российской артистке. Оливер Мирс выразил уверенность, что в текущей обстановке ему, как и дирижеру Антонио Паппано, будет весьма комфортно работать с Анной. Оливер собирается совместно работать с оперной дивой на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который пройдет с 22 марта по 1 апреля следующего года.
Однако представления звезды в Лондоне пока что остаются под вопросом.
Также он подчеркнул, что не ставил никогда ранее перед российскими артистами условия обязательного высказывания против спецоперации ради сотрудничества с лондонским театром. В то же время добавил, что не позволил бы выйти на сцену человеку, который поддерживает происходящее сейчас на Украине.