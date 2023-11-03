Карьера Анны Нетребко пошла вверх после резкого заявления об СВО и Путине

Анна Нетребко смогла сохранить свою карьеру в мировой оперной сфере, оставаясь востребованной даже после широкомасштабной отмены российских артистов за границей. В ее адрес неоднократно поступали требования высказаться относительно СВО на Украине. В ответ на эти ожидания, артистка в своих соцсетях заверила, что не одобряет происходящее, а с Владимиром Путиным всего несколько раз встречалась. После таких высказываний Нетребко о событиях на Украине, главный режиссер Королевского оперного театра решил высказать свою поддержку российской артистке. Оливер Мирс выразил уверенность, что в текущей обстановке ему, как и дирижеру Антонио Паппано, будет весьма комфортно работать с Анной. Оливер собирается совместно работать с оперной дивой на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который пройдет с 22 марта по 1 апреля следующего года.

Однако представления звезды в Лондоне пока что остаются под вопросом.

«Мы долго вели переговоры с Анной, с ее представителями, когда все-таки будет правильный момент для выступления в Ковент-Гардене. Но, пока существуют этот шум и протесты, а также другие неконструктивные события, которые это может вызвать, такой момент не пришел. Это ни к чему хорошему не приведет ни для нее, ни для нас», – поделился режиссер.

Также он подчеркнул, что не ставил никогда ранее перед российскими артистами условия обязательного высказывания против спецоперации ради сотрудничества с лондонским театром. В то же время добавил, что не позволил бы выйти на сцену человеку, который поддерживает происходящее сейчас на Украине.