Очевидец рассказал, как Пугачева скрывалась от посторонних после прибытия в Россию

В минувший четверг, 2 ноября, стало известно о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Один из очевидцев поделился подробностями возвращения певицы в РФ.

Как утверждает очевидец, Примадонна тщательно скрывала свое лицо платком. Несмотря на это, мужчина все равно ее узнал.

«Скрывала свое лицо платком», — говорит инсайдер.

К слову, что Пугачева перебралась через пограничный переход в Псковской области. Возле границы Аллу Борисовну уже ждала черная машина «Камри». Она уехала в неизвестном направлении. Как позже оказалось, Примадонны вернулась в свой замок в Грязи.