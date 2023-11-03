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Огромный торт и много гостей: Сергей Лазарев похвастался, как отпраздновал 9-летие сына

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Огромный торт и много гостей: Сергей Лазарев похвастался, как отпраздновал 9-летие сына
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

На днях Сергей Лазерев отпраздновал 9-летне сына. Певец трогательно поздравлял маленького наследника в личном мироблоге. Артист также поделился архивным снимком, где Никита был еще совсем маленьким.

Исполнитель хита «Сдавайся» показал на фото, как прошел очередной праздник любимого сына.

Сергей опубликовал фотографию с торжества. На ней Лазарев продемонстрировал огромный эксклюзивный торт и гостей, занятых развлечениями.

Как написал артист, что Никита является большим фанатом фильмов «Гарри Поттер», поэтому день рождения решили выполнить в данной стилистике. Праздничный торт создавали на заказ. Лакомство было украшено фигурками героев романа.

Источник фото: @lazarevsergey

Информационное агентство «Informing»

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