Огромный торт и много гостей: Сергей Лазарев похвастался, как отпраздновал 9-летие сына

На днях Сергей Лазерев отпраздновал 9-летне сына. Певец трогательно поздравлял маленького наследника в личном мироблоге. Артист также поделился архивным снимком, где Никита был еще совсем маленьким.
Исполнитель хита «Сдавайся» показал на фото, как прошел очередной праздник любимого сына.
Как написал артист, что Никита является большим фанатом фильмов «Гарри Поттер», поэтому день рождения решили выполнить в данной стилистике. Праздничный торт создавали на заказ. Лакомство было украшено фигурками героев романа.
Источник фото: @lazarevsergey