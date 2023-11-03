Подробности громкого возвращения Пугачёвой в Россию: артистка приехала в замок на роскошном Rolls-Royce

Алла Борисовна Пугачёва сегодня ночью, 3 ноября, пересекла границу России в Псковской области. Спустя некоторое время 74-летнюю народную артистку увидели около подмосковного замка в деревне Грязь, пишет Mash.

По данным источников, Примадонна ранним утром прибыла домой на роскошном Rolls-Royce. С журналистами она не общалась. До этого 74-летняя певицу, которая въехала в РФ, возле пограничного перехода ждало авто марки «Камри» черного цвета. Примадонна быстро села в автомобиль и уехала с водителем в неизвестном направлении.

При этом отмечается, что Пугачева вернулась на родину одна. Как предполагается, муж и дети остались на Кипре.